Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Und ewig lockt das Böse
22 Min.Ab 12
Nach einer heißen Liebesnacht mit Ermittlerin Nina Schmeuser wird der Journalist Jonas Seifert auf offener Straße erschossen. Erste Spuren führen ins Rotlichtmilieu. Warum musste Jonas Seifert sterben und welches Geheimnis nahm er mit in den Tod?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1