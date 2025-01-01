Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Licht an!
22 Min.Ab 12
Seine Leidenschaft sind die Frauen - sein Verlangen die Furcht in ihren Augen. Ein Phantom verbreitet Angst und Schrecken. Getrieben von seiner Gier nach immer größerer Befriedigung schlägt es in immer kürzeren Abständen zu.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1