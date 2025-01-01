Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 75: Geben und Nehmen
22 Min.Ab 12
Der 61-jährige Rudolf Brückner wird in seinem Haus erschossen. Doch wer hat ein Motiv, den großzügigen Spender aus dem Weg zu räumen? Auf der Suche nach Brückners Mörder stoßen die Kommissare auf ein Verbrechen ganz anderer Art.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
