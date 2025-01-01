Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Geheimnisse einer Nonne
22 Min.Ab 12
Du sollst nicht töten - im Wald nahe eines Klosters wird eine junge Ordensschwester brutal erschlagen. Doch wer brach das fünfte Gebot? Die Kommissarin Conny Niedrig begibt sich auf den Pfad Gottes, um den merkwürdigen Ereignissen im Kloster auf den Grund zu gehen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1