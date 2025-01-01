Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Der letzte Vorhang
22 Min.Ab 12
Die Bretter, die die Welt bedeuten, bringen Tatjana den Tod. Vergiftet bei der Generalprobe, kommt jede Hilfe für die junge Schülerin zu spät. Viele scheinen bei dem Theaterprojekt ein Motiv zu haben. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, das nur schwer zu lösen scheint.
