Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Hochspannung
22 Min.Ab 12
Während einer Party schwimmt plötzlich der leblose Körper der 20-jährigen Julia Sommer im Swimming-Pool eines Fitness-Studios. Wer wollte der hübschen Auszubildenden etwas antun? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf grenzenlose Liebe, mörderische Lügen und explosive Gefühle.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1