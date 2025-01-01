Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Hirngespinste

SAT.1Staffel 6Folge 88
Hirngespinste

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 88: Hirngespinste

22 Min.Ab 12

Ein Phantom mit grauen Haaren im Seniorenheim? Aufgeregt berichtet Helmut Wegmann von einem Unbekannten, der nach seinem Leben trachtet. Die Heimleitung ignoriert die Angst des alten Mannes, bis er am nächsten Morgen ermordet in seinem Bett aufgefunden wird.

