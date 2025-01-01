Zum Inhalt springenBarrierefrei
Adel verpflichtet

SAT.1Staffel 6Folge 93
Folge 93: Adel verpflichtet

22 Min.Ab 12

Baroness Zoe von und zu Drachenfels auf dem Berge wird tot in einem Wagen mitten im Wald gefunden. War es Selbstmord? Die Kommissare zweifeln am Freitod der jungen Adligen und stoßen in den erlauchten Kreisen auf ein fast perfektes Verbrechen.

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen