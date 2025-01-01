Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Echt ätzend
22 Min.Ab 12
Tod aus der Flasche: Der Kleinkriminelle Paulo Coente fällt in seiner eigenen Wohnung einem hinterhältigen Giftanschlag zum Opfer. Stück für Stück kommen die Kommissare einem todbringenden Rätsel aus bedingungsloser Selbstaufgabe und erbarmungsloser Vergeltung auf die Spur.
