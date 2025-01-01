Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 12
Folge 12: Die Spießbürger

22 Min.Ab 12

Ein Fußgänger findet die Leiche einer jungen Frau im Wald. Offenbar wurde sie mit einer Mistgabel auf einem Bauernhof erstochen, ein Sexualdelikt liegt nicht vor. Eine erste Spur führt die Kommissare zu einem Schützenfest, das am Vorabend stattfand ...

SAT.1
