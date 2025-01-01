Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 17
Folge 17: Bernie räumt auf

22 Min.Ab 12

Der Lehrer Horst Meinwehr stürzt aus dem Fenster und ist sofort tot. Er ist bereits das zweite Opfer innerhalb von zwei Monaten. Kommissar Kuhnt ermittelt verdeckt und kommt dem Täter auf die Spur, merkt aber nicht, dass er dabei selbst zum Gejagten wird.

