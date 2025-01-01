Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Jeder mit Jedem
22 Min.Ab 12
Sex in der Sauna, ein Hammer voller Blut und die nackte Leiche des 20-jährigen Ralf Koschinsky. Was passierte in der intimen Zweisamkeit hinter verschlossenen Türen? Die Kommissare versuchen, den Schlüssel zu finden und stoßen dabei auf verräterisches Filmmaterial.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1