Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Das Geheimnis meiner Familie
22 Min.Ab 12
In Luxus aufgewachsen, in Geld gebadet, aber der Kindheit beraubt. Konstantin Bernstein wirft seinem Vater Benedikt vor, er habe ihn und seine Schwester missbraucht. Einen Tag später findet man die Leiche des Privatiers. Hat die Vergangenheit den eiskalten Familienvater eingeholt?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1