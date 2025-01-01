Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Stummer Tod
22 Min.Ab 12
Die gehörlose Schülerin Rafaela Kürtgen wird auf offener Straße von einem Unbekannten bedrängt. Kurze Zeit später ist die junge Frau tot. Auf der Suche nach dem Täter werden die Kommissare mit einer grausamen Wahrheit konfrontiert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1