Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Das Wunschkind
22 Min.Ab 12
Wo ist mein Baby? Immer wieder stellt sich Sandra Schmidt verzweifelt diese eine Frage. Sandra wurde ihr erst acht Monate altes Baby gegen ihren Willen per Kaiserschnitt entbunden. Was haben die Täter mit dem Kind vor? Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1