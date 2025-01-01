Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Wunschkind

SAT.1Staffel 7Folge 9
Folge 9: Das Wunschkind

22 Min.Ab 12

Wo ist mein Baby? Immer wieder stellt sich Sandra Schmidt verzweifelt diese eine Frage. Sandra wurde ihr erst acht Monate altes Baby gegen ihren Willen per Kaiserschnitt entbunden. Was haben die Täter mit dem Kind vor? Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

SAT.1
