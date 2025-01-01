Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Recht und Ordnung
22 Min.Ab 12
Der Ordnungsbeamte Rolf Ehlke wird mit einer Krawatte erdrosselt in seiner Wohnung aufgefunden. Wer hat ein Motiv, den penibel auf Ordnung und Sauberkeit achtenden Mann zu töten? Die Kommissare suchen in seiner Vergangenheit nach Spuren und stoßen dabei auf ein dunkles Kapitel im Leben des Moralpredigers.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
