Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 4
22 Min.Ab 12

Von allen beneidet und todunglücklich: Völlig entstellt wird die Leiche des bildhübschen Models Anna Sieberts aufgefunden. Ihr Tod ist wie ihr Leben ein Scherbenhaufen. Doch warum wurde das Leben der traurigen Schönheit so grausam beendet?

