Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Schmutziger Tod
22 Min.Ab 12
Die Leiche der 18-jährigen Juliane Schneider wird in der Kanalisation aufgefunden. Laut ihrer Mutter verbrachte das Mädchen den Abend zuvor in einer Diskothek. Für die Kommissare beginnt jetzt das Rätselraten um die letzten Stunden ihres Lebens.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1