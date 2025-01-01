Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Verhängnisvoll
22 Min.Ab 12
Ein klassischer Fall von Untreue endet mit einer Leiche im Swimmingpool. Auf der Suche nach dem Täter wird Kommissar Thomas Bossmann mit seiner wilden Vergangenheit konfrontiert, und das ganze Team steht vor der Frage: Wer hat das stärkste Tatmotiv? Der Betrüger oder der Betrogene?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1