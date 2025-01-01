Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verhängnisvoll

SAT.1Staffel 7Folge 104
Verhängnisvoll

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 104: Verhängnisvoll

22 Min.Ab 12

Ein klassischer Fall von Untreue endet mit einer Leiche im Swimmingpool. Auf der Suche nach dem Täter wird Kommissar Thomas Bossmann mit seiner wilden Vergangenheit konfrontiert, und das ganze Team steht vor der Frage: Wer hat das stärkste Tatmotiv? Der Betrüger oder der Betrogene?

