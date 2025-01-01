Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Phantom

SAT.1Staffel 7Folge 107
22 Min.Ab 12

Die Designerdroge Crystal Meth fordert ihre Opfer an einer Duisburger Schule. Zwei Dealer werden geschnappt, doch in der Vernehmung stirbt einer der beiden an einer Überdosis. Die Kommissare müssen den Drahtzieher schnappen, bevor die Droge weitere Leben kostet.

SAT.1
