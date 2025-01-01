Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schlaf, Kindlein, Schlaf

SAT.1Staffel 7Folge 111
Folge 111: Schlaf, Kindlein, Schlaf

22 Min.Ab 12

Svenja Hecker fährt auf einer einsamen Landstraße, plötzlich taucht wie aus dem Nichts ein schwer verwunderter Mann vor ihr auf. Kurz darauf erliegt er seinen Schussverletzungen. Doch er soll nicht das einzige Opfer bleiben, denn der Täter schlägt erneut zu ...

SAT.1
