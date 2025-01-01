Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 113
Folge 113: Verrückt nach Dir

22 Min.Ab 12

Die 18-jährige Leslie Krämer ist krankhaft verliebt. Ihr Angebeteter ist Nick Wagner, Tänzer der Streetdance-Gruppe "Tha Gipsys". Und genau das wird ihr zum Verhängnis: Bei einem Videodreh der Gruppe wird die Stalkerin brutal erschlagen ...

SAT.1
