Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Im Alleingang
22 Min.Ab 12
Die Frau von Gregor Jablowski war stets eine lebensbejahende Person. Vor fünf Jahren hat sie ein einschneidendes Erlebnis nachhaltig verändert: Sie hat ihr Kind verloren. Nun finden sie die Ermittler tot in ihrem Wohnzimmer liegen. Alles deutet auf Selbstmord hin. Dennoch haben die Ermittler Zweifel an der Theorie.
