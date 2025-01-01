Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lebenslügen

SAT.1Staffel 7Folge 119
Lebenslügen

LebenslügenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 119: Lebenslügen

22 Min.Ab 12

Das Familien- und Firmenoberhaupt Hartwig Weinstetten wird erschlagen in seinem Büro aufgefunden. War es ein Streit unter Geschäftspartnern, der eskaliert ist, oder ein Racheakt? Doch dann stoßen die Kommissare auf eine Lebenslüge, die die gesamte Familie zu zerstören droht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen