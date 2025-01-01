Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 120
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 120: Chaostage

22 Min.Ab 12

Während Conny Niedrig mit einer Ehekrise kämpft, wird Dietmar Gosslar erschlagen aufgefunden. Seine Frau und seine Kinder wurden seit Jahren von ihm misshandelt. Ein gemeinschaftlicher Racheakt? Während es zu klären gilt, wer Täter und wer Opfer ist, versucht Conny Niedrig ihre Professionalität zu wahren ...

SAT.1
