Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pension Rosenthal

SAT.1Staffel 7Folge 123
Folge 123: Pension Rosenthal

22 Min.Ab 12

Horst Sommer wird in der kleinen Pension Rosenthal tot in seinem Bett gefunden. Doch so friedlich wie der Tote aussieht, ist er offensichtlich nicht gestorben. Als Beweise verschwinden und Verbindungen zum Rotlichtmilieu auftauchen, merken die Kommissare, dass die Idylle der Pension trügerisch ist ...

