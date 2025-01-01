Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Pension Rosenthal
22 Min.Ab 12
Horst Sommer wird in der kleinen Pension Rosenthal tot in seinem Bett gefunden. Doch so friedlich wie der Tote aussieht, ist er offensichtlich nicht gestorben. Als Beweise verschwinden und Verbindungen zum Rotlichtmilieu auftauchen, merken die Kommissare, dass die Idylle der Pension trügerisch ist ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
