Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Ne glatte Sex
22 Min.Ab 12
Welches Geheimnis wollte der Schüler Tobias Nickel veröffentlichen, als er am PC der Schule erstochen wurde? Zwischen Notendruck und Erfolgszwang ermitteln die Kommissare im grausamen Alltag Schule.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
