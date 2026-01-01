Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Je oller, desto doller

SAT.1Staffel 7Folge 131
Je oller, desto doller

Je oller, desto dollerJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 131: Je oller, desto doller

22 Min.Ab 12

Mord und Todschlag in der Familie Schmelzer: Nur Stunden nach der Beerdigung ihres Großvaters liegt die 32-jährige Romina Schmelzer erschlagen in dessen Wohnung. Auf der Suche nach ihrem flüchtigen Bruder stoßen die Kommissare auf eine alte Liebe und einen unverhofften Geldsegen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen