Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 135
Folge 135: Du bist dran

22 Min.Ab 12

Ein vermeintlich harmloses Entführungsspiel unter Jugendlichen eskaliert bis ein Mädchen stirbt. Können es die Kommissare noch schaffen, die Eigendynamik des brutalen Spiels zu stoppen, bevor es ein zweites Opfer gibt?

SAT.1
