Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zu hoch gepokert

SAT.1Staffel 7Folge 137
Zu hoch gepokert

Zu hoch gepokertJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 137: Zu hoch gepokert

22 Min.Ab 12

Die leidenschaftliche Pokerspielerin Vieka ("Wika") Renz wird tot in ihrem Bett gefunden, außerdem wurde Geld aus ihrem Zimmer gestohlen. War das Ganze ein Raubüberfall oder steckt etwas anderes dahinter?

