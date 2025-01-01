Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: Zu hoch gepokert
22 Min.Ab 12
Die leidenschaftliche Pokerspielerin Vieka ("Wika") Renz wird tot in ihrem Bett gefunden, außerdem wurde Geld aus ihrem Zimmer gestohlen. War das Ganze ein Raubüberfall oder steckt etwas anderes dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1