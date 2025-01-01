Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die traurige Braut

SAT.1Staffel 7Folge 152
22 Min.Ab 12

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden, doch dann wird die Braut Larissa Rehmsen tot in der Badewanne gefunden. Anfangs sieht alles nach Selbstmord aus, bis die Kommissare auf einen ähnlich tragischen Todesfall in der Vergangenheit stoßen.

