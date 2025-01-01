Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 161: Treulos
22 Min.Ab 12
Die 27-jährige Klara Hildebrand wird tot in der Wohnung ihres 55-jährigen Geliebten gefunden. Ein anonymer Anruf führte die Kommissare zu der Leiche. Wer verständigte die Polizei und welches Motiv könnte hinter der Tat stecken? Unerwartete Hilfe kommt von der Schwester des Ermittlers Thomas Bossmann ...
