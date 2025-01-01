Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Treulos

SAT.1Staffel 7Folge 161
22 Min.Ab 12

Die 27-jährige Klara Hildebrand wird tot in der Wohnung ihres 55-jährigen Geliebten gefunden. Ein anonymer Anruf führte die Kommissare zu der Leiche. Wer verständigte die Polizei und welches Motiv könnte hinter der Tat stecken? Unerwartete Hilfe kommt von der Schwester des Ermittlers Thomas Bossmann ...

