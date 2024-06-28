Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 165: Hals über Kopf
22 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12
Die Schülerin Tamara Lübbers wird tot und mit einer Schnittwunde im Gesicht auf einem Spielplatz gefunden. Ist sie das Opfer eines Streits unter Mädchen? Die Kommissare stoßen auf Parallelen in Connys Privatleben.
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold