Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 172: Scheinbare Erleuchtung
22 Min.Ab 12
Das Sektenmitglied Oliver Harrach wird ertränkt an einem See gefunden. Musste er sterben, weil er die Sekte "Das richtige Leben" verlassen wollte? Oder wurde er von einem Gegner der Glaubensgemeinschaft ermordet?
