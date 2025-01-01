Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 173: Gedächtnisverlust
22 Min.Ab 12
Völlig verwirrt und blutverschmiert wird ein Mann in einem Park aufgegriffen. Er behauptet, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts weiter erinnern, und eine Leiche gibt es auch nicht. Erst der Tod eines weiteren Menschen führt die Kommissare auf eine heiße Spur ...
