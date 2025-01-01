Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Wahnsinnig verliebt
22 Min.Ab 12
Die 45-jährige Petra Orloff wird von einem Unbekannten entführt und lebendig in einem Sarg begraben. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Können sie die Frau noch lebend retten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1