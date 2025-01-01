Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Eine für alle
22 Min.Ab 12
Mord im Swingerclub: Angela Greinwald wurde auf der Spielwiese des Clubs Super-Swing erwürgt. Die Kommissare sind sich sicher, dass der Täter in den Reihen der Swinger zu suchen ist. Hat einer ihrer zahlreichen Sexpartner die Kontrolle verloren? Oder steckt etwas anderes hinter der Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1