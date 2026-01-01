Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Todesnachricht
22 Min.Ab 12
Ramona Wechter ist das Opfer eines Stalkers. Die Kommissare nehmen die Drohungen des Unbekannten sehr ernst, nur das Opfer selbst scheint kein Interesse an den Ermittlungen zu haben. Welches Geheimnis verbirgt sie, und warum sucht sie das Spiel mit dem Feuer?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1