Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Tessi und das leichte Mädchen
22 Min.Ab 12
Ein altes Fabrikgelände wird zum Schauplatz eines bestialischen Mordes. Doch als die Ermittler am Tatort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. Die Suche nach der Toten und ihrem Mörder führt die Kommissare immer tiefer in ein auswegloses Labyrinth aus Raffgier, Neid und käuflicher Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1