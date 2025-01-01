Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Wut im Bauch
22 Min.Ab 12
Birgit Mehler ist mit ihren drei Kindern völlig überfordert und sucht Hilfe bei einer Familientherapeutin. Doch Christina Kupfer überlebt das Treffen mit den drei Jugendlichen nicht. Die Kommissare stoßen auf sture Ablehnung, bis sich die Band Rapsoul die Jugendlichen vornimmt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1