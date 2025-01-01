Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wut im Bauch

SAT.1Staffel 7Folge 39
Wut im Bauch

Wut im BauchJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 39: Wut im Bauch

22 Min.Ab 12

Birgit Mehler ist mit ihren drei Kindern völlig überfordert und sucht Hilfe bei einer Familientherapeutin. Doch Christina Kupfer überlebt das Treffen mit den drei Jugendlichen nicht. Die Kommissare stoßen auf sture Ablehnung, bis sich die Band Rapsoul die Jugendlichen vornimmt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen