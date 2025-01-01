Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Und keiner kann Dir helfen
22 Min.Ab 12
Erpressung, Betrug, Mord: Der Security-Mitarbeiter Erik Jäger liegt erstochen in einem Fahrstuhl. Die Kommissare stoßen auf ein Geschäft, in dem Sicherheit, Macht und sexuelle Gier Vertragsbestandteile sind.
