Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Und keiner kann Dir helfen

SAT.1Staffel 7Folge 40
Und keiner kann Dir helfen

Und keiner kann Dir helfenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 40: Und keiner kann Dir helfen

22 Min.Ab 12

Erpressung, Betrug, Mord: Der Security-Mitarbeiter Erik Jäger liegt erstochen in einem Fahrstuhl. Die Kommissare stoßen auf ein Geschäft, in dem Sicherheit, Macht und sexuelle Gier Vertragsbestandteile sind.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen