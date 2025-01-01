Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Aussichtslose Flucht
22 Min.Ab 12
Die hübsche Thailänderin Tien Färber wird in ihrer Gartenlaube niedergestochen. Ihr Ehemann Nils ist erschüttert: Wieder muss er sich für die Liebe zu einer Thailänderin rechtfertigen. Aber hat die Tat wirklich etwas mit Tiens Herkunft zu tun?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
