Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Knock Out
22 Min.Ab 12
Claudia Wehner wird tot in einer Böschung aufgefunden. Die junge Frau ist regelrecht zu Tode geprügelt worden. Alles spricht gegen ihren Ehemann Simon, von dem sie sich trennen wollte. Doch dann führen die Ermittlungen die Kommissare ins Boxmilieu. Was hatte die junge Frau dort zu suchen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
