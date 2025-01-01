Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Genagelt

SAT.1Staffel 7Folge 48
Genagelt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 48: Genagelt

22 Min.Ab 12

Ohne ersichtlichen Grund stürzt die attraktive Denise Kessmann eine Treppe herunter. Als sie aufgefunden wird, ist sie tot. Untersuchungen ergeben allerdings, dass der Sturz nichts mit ihrem Ableben zu tun haben kann. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, bis der Rechtsmediziner Dr. Hohlbein "den Nagel auf den Kopf trifft" ...

SAT.1
