Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Genagelt
22 Min.Ab 12
Ohne ersichtlichen Grund stürzt die attraktive Denise Kessmann eine Treppe herunter. Als sie aufgefunden wird, ist sie tot. Untersuchungen ergeben allerdings, dass der Sturz nichts mit ihrem Ableben zu tun haben kann. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, bis der Rechtsmediziner Dr. Hohlbein "den Nagel auf den Kopf trifft" ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1