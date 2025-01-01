Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Abgebügelt
22 Min.Ab 12
Vor laufender Kamera bittet Rolf Raulin Sabine Henke um ihre Hand. Doch sie schlägt ihm eiskalt die Tür vor der Nase zu. Tage später wird ihre Leiche in ihrer Wohnung gefunden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1