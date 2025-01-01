Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Teufelsauge
22 Min.Ab 12
Elias lernte seine Freundin Lisha in Afrika kennen. Sie war eine Prostituierte - und HIV-positiv. Jetzt ist sie tot. Ermordet in ihrer eigenen Wohnung. Wer beendete Lishas Leben und zerstörte damit eine große Liebe?
