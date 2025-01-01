Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Purer Genuss
22 Min.Ab 12
Die wohlhabende Elisabeth de Baarn wird tot in ihrem Haus gefunden - die Kommissare gehen von Raubmord aus. Doch dann stellt sich heraus, dass ihr der Besuch in einem Gourmetrestaurant zum Verhängnis wurde.
