Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Gierig
22 Min.Ab 12
Die Hausfrau Rita Müller macht eine erschreckende Entdeckung, die zur Aufklärung des Mordes an der erdrosselten Millionen-Erbin Gabi Ruben führen könnte. Doch noch bevor sie ihr Wissen preisgeben kann, wird sie selbst ermordet.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1