Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Die blaue Stunde
22 Min.Ab 12
Halbnackt und voll blauer Farbe liegt die Leiche einer attraktiven jungen Frau auf dem Boden eines provisorischen Bodypainting-Studios. Ihr qualvoller Tod stellt die Kommissare vor ein Rätsel: Ist der mysteriöse Künstler der Täter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1