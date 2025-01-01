Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Bis einer weint
22 Min.Ab 12
Celia Merz liegt tot in ihrem Zimmer. Alles sieht nach einem tragischen Suizid aus, aber es gibt Ungereimtheiten bei den Ermittlungen. Schluckte die junge Frau freiwillig die Schlaftabletten oder entpuppt sich der ganze Fall als ein perfekt inszenierter Mord?
